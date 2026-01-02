La laguna de Huacachina, en la provincia de Ica, se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos del país durante el primer día del año 2026, recibiendo a miles de visitantes nacionales que llegaron a disfrutar del balneario y de las actividades al aire libre. Familias enteras y grupos de amigos aprovecharon el feriado largo para recorrer la zona, practicar deportes de aventura como el sandboard.

Destinos naturales

Debido a la gran afluencia de turistas, se reforzó la seguridad con la presencia de personal de serenazgo y efectivos de la Policía Nacional, quienes controlaron el tráfico vehicular y garantizaron el orden en la zona monumental y áreas de mayor concentración de visitantes. El ingreso al Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina tuvo un costo de 3.60 soles por persona, requisito necesario para acceder a las dunas y disfrutar de las actividades recreativas.

La mayoría de los turistas eran nacionales, provenientes de Lima y otras regiones del país, quienes además pudieron apreciar las estatuas de la sirena y recorrer zonas culturales de interés histórico y arquitectónico de la zona.

Asimismo, a la Reserva Nacional de Paracas, en la provincia de Pisco, también llegaron miles de visitantes, masivamente en sus unidades vehiculares, por ello se formaron extensas filas de autos en el ingreso.

Cabe señalar que, según la Dirección Regional de Turismo de Ica, durante las celebraciones de fin de año y los primeros días del 2026 la región recibió hasta 140 mil visitantes, quienes además recorrieron otros atractivos como la Reserva Nacional de Paracas, las Islas Ballestas, la laguna de Cachiche, el Templo del Señor de Luren y las Líneas de Nasca. Estas visitas generaron un movimiento económico estimado en aproximadamente 10 millones de dólares para la región.

