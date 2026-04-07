Mediante la Resolución Ministerial Nº 0084-2026-MINCETUR, se ha prorrogado el plazo de vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial denominado “Mesa Técnica para el desarrollo turístico seguro en el ámbito del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina” por 180 días calendario, a partir del 6 de abril de 2026.

Esta mesa técnica, creada inicialmente por la Resolución Ministerial Nº 293-2025-MINCETUR, tiene como objetivo principal fortalecer la seguridad y la formalización del sector turístico en la famosa laguna, una de las principales atracciones turísticas de la región Ica.

Por la formalización

La mesa técnica, conformada desde octubre de 2025, busca promover un turismo responsable, con énfasis en mejorar la seguridad y fiscalización de los servicios de transporte en vehículos tubulares, una actividad que es de alto interés para los turistas nacionales e internacionales que visitan la zona. La seguridad de los visitantes ha sido una prioridad para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La instancia técnica, que se considera temporal, está presidida por un representante del Mincetur y está integrada por diversos actores del gobierno y la sociedad civil. Además del Mincetur, participan en la mesa representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Ambiente e Interior, así como Indecopi, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad Provincial de Ica.

Entre las principales funciones del grupo de trabajo se encuentran la identificación de brechas normativas, institucionales y operativas en la prestación del servicio de vehículos tubulares, con el fin de formular propuestas de mecanismos de control y articulación interinstitucional. Además, se trabajará en la elaboración de un plan de acción que aborde de manera integral las deficiencias en seguridad que se han registrado en los últimos años.

La mesa técnica tiene también la capacidad de convocar a otros actores relevantes, como representantes de entidades, organizaciones de la sociedad civil, la academia y operadores turísticos, con el fin de enriquecer el trabajo técnico y garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

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