La ejecución de la esperada doble vía Ica–Huacachina entró en una etapa decisiva. El alcalde provincial Carlos Reyes Roque anunció que este jueves 30 de abril, a las 4:00 de la tarde, el Concejo Municipal debatirá y votará la expropiación del retiro municipal del Club Centro Social Ica, predio considerado clave para ampliar la transitada avenida que conecta con el balneario.

Disputa por expropiación

Según explicó la autoridad edil, una vez aprobada la medida se procederá de inmediato con el depósito del monto fijado por tasación en el Banco de la Nación. Posteriormente, se notificará al club para la entrega del terreno. En caso de negativa, advirtió que se recurrirá al ejecutor coactivo para tomar posesión del área y continuar con el proyecto vial sin más retrasos.

Reyes Roque sostuvo que el procedimiento se ampara en la normativa vigente sobre adquisición y expropiación de inmuebles para obras públicas. Añadió que ninguna acción judicial puede frenar el proceso cuando prima el interés general. “La norma busca facilitar obras que beneficien a toda la comunidad frente a intereses particulares”, remarcó durante sus declaraciones.

El burgomaestre también señaló que existieron oportunidades previas para concretar un trato directo. Indicó que, de haberse aceptado la tasación inicial, el club podía acceder a porcentajes adicionales sobre el valor del terreno. Sin embargo, al no haberse alcanzado un acuerdo, afirmó que ahora solo corresponderá pagar el monto oficial determinado por el Ministerio de Vivienda. “Ni un sol más”, enfatizó.

En tanto, el Club Centro Social Ica respondió con un extenso pronunciamiento en el que rechaza las declaraciones del alcalde y asegura que nunca se opuso al ensanchamiento de la vía. La institución sostiene que siempre pidió una compensación basada en el valor comercial real del inmueble, al tratarse de un área urbana ubicada en toda la fachada principal de su sede.

El punto más crítico del conflicto es la enorme diferencia entre valorizaciones. Mientras una tasación privada encargada por el club fija el terreno en S/ 3’382,099, el informe técnico elaborado en el proceso de trato directo lo estima en S/ 495,993.30. Para la asociación, el cálculo oficial utiliza criterios erróneos al considerar valor rústico en lugar de urbano, pese a que el predio cuenta con servicios básicos y zonificación residencial.

La doble vía promete mejorar el acceso a Huacachina y aliviar el tránsito en una de las rutas más concurridas de Ica, pero su avance se encuentra hoy en el centro de una disputa donde chocan interés público, patrimonio privado y millonarias diferencias económicas.

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