La construcción de la doble vía que conecta Puente Blanco con el balneario de Huacachina continúa su avance con trabajos en diversos frentes, confirmaron representantes de la empresa constructora durante una reciente inspección de campo.

El proyecto, considerado estratégico para mejorar la movilidad y la seguridad vial en la región, forma parte de un plan integral de infraestructura ejecutado por el Gobierno Regional de Ica bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

Detalles de la obra

Aunque el avance general es positivo, las autoridades precisaron que algunos tramos específicos aún dependen de la renovación de las redes de agua y desagüe por parte de la EPS Emapica. Una vez finalizados estos trabajos complementarios, la pavimentación de la vía podrá continuar sin contratiempos, garantizando la culminación de la obra dentro del cronograma previsto.

El proyecto contempla dos carriles de seis metros de ancho cada uno, incluyendo ciclovía y zonas de trote actualmente en ejecución. Además, se incorporará iluminación solar de última generación, semaforización y áreas verdes, con el objetivo de ofrecer una vía más segura y funcional para vehículos, ciclistas y peatones. La obra abarca desde Puente Blanco hasta la subida al balneario de Huacachina, con un diseño que busca mejorar la conectividad y dinamizar el tránsito hacia uno de los destinos turísticos más importantes de la región.

Con el feriado largo de Semana Santa en puerta, las autoridades han implementado un plan de contingencia para garantizar la fluidez vehicular y la seguridad de los visitantes. Se habilitarán vías alternas recientemente asfaltadas, se instalará señalización estratégica y se contará con personal capacitado para guiar a los conductores y turistas locales y nacionales.

El proyecto de la doble vía a Huacachina, por más de 40 millones de soles, es considerado clave para potenciar la infraestructura turística y urbana de Ica, mejorando la movilidad, reduciendo los tiempos de traslado y contribuyendo al desarrollo económico de la región.

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