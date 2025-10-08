El alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, se pronunció sobre el avance de la obra de la doble vía hacia Huacachina, asegurando que el proyecto continúa su ejecución a pesar de los inconvenientes surgidos con algunos propietarios de terrenos del sector, entre ellos el Club Centro Social de Ica.

Avance vial

El burgomaestre precisó que el expediente técnico para la casación de los terrenos se encuentra actualmente en evaluación en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y que se busca establecer un diálogo formal con todos los involucrados para alcanzar un acuerdo legal que permita continuar sin trabas.

Reyes explicó que, mientras se espera la aprobación del expediente por parte del ministerio, los trabajos seguirán avanzando dentro del marco legal y con respeto a la propiedad privada. “Toda obra tiene inconvenientes, pero nuestra obligación es resolverlos. Esperamos superar este impase en el más corto tiempo posible”, indicó. Asimismo, precisó que el tasador municipal cuenta con todos los antecedentes e información necesaria para sustentar el proceso de valorización y negociación de los terrenos.

Consultado sobre la continuidad del proyecto ante el próximo cambio de gestión municipal, el alcalde enfatizó que la obra trasciende su administración, y que el compromiso institucional de la Municipalidad de Ica es garantizar su culminación. “Puede terminar mi gestión, pero el trabajo continúa. Nosotros estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones y avanzando en lo que nos corresponde”, señaló.

Finalmente, Reyes informó que ya se han sostenido reuniones con la nueva directiva del Club Centro Social Ica, quienes mantienen la postura de no permitir intervenciones en su zona hasta alcanzar un acuerdo formal.

