En medio de crecientes demandas ciudadanas por mejoras en infraestructura, servicios básicos y seguridad en la provincia, el Concejo Municipal de Ica aprobó por mayoría el viaje del alcalde provincial, Carlos Reyes, a la ciudad de Shandong, China, donde participará en un evento internacional sobre energía limpia, gestión ambiental y ciudades inteligentes.

Provincia con brechas

El viaje está programado del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2025 y responde a una invitación del Comité Administrativo de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de Zhucheng. Según el acuerdo aprobado en sesión de concejo, los gastos del viaje no serán cubiertos con fondos municipales.

A pesar de ello, la decisión ha generado críticas entre vecinos y sectores locales, que cuestionan la utilidad inmediata de este tipo de visitas internacionales, cuando la provincia enfrenta múltiples problemas sin resolver, desde servicios públicos deficientes hasta proyectos de infraestructura estancados.

Este no es el primer viaje internacional del alcalde Reyes. En menos de un año, ha visitado Ecuador y México, como parte de diversas misiones técnicas. Si bien estos desplazamientos se realizan bajo invitaciones institucionales o enmarcados en proyectos, los resultados concretos aún no han sido presentados con claridad a la ciudadanía.

