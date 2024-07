Luego de que el Sindicato de Obreros Municipales de Ica, rodearon al alcalde provincial, Carlos Reyes, durante la salida de las instalaciones del municipio, siendo resguardado por agentes policiales, el último viernes 28 de junio. El burgomaestre señaló que se encuentran al día en sus pagos, además gozarían de ciertos beneficios.

Posición del edil

“Lo que ellos están reclamando es haber ganado un lado arbitral, que implica un aumento de sueldo de años anteriores, por un proceso judicial. Nosotros estamos cumpliendo parte de ello. Esto es materia de conversación y de que ellos hagan sus reclamos por la vía judicial como corresponde. Yo, por ejemplo, del día de ayer no he tenido ningún documento y ningún pedido de diálogo. Los he encontrado en la calle protestando y hago una invocación a los dirigentes a que orienten adecuadamente a sus asociados, porque no me pueden parar en la calle para pretender dialogar y menos en una trifulca”, declaró el alcalde provincial, Carlos Reyes.

El plantón inició en los exteriores del consejo municipal, reuniendo a decenas de trabajadores, solicitando el cumplir con el seguro de vida, ley, aplicación del laudo arbitral del 2019 y pidiendo la nulidad del concurso CAS. Minutos después, la situación casi se sale de control cuando el alcalde provincial se desplazó por las calles de la ciudad, rodeado por un contingente policial.

Por su lado, Reyes Roque, declaró que hasta la fecha se viene cumpliendo puntualmente con sus pagos, añadiendo que en el mes de junio recibieron dos sueldos, con motivo del aniversario por la fundación de la provincia de Ica, lo mismo en el mes de mayo donde también recibieron una retribución por el día del trabajador, además de pagos por la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). En tanto, sobre la deuda que se tiene con los trabajadores, instó a recurrir al poder judicial, para que determine el pago.

VIDEO RECOMENDADO