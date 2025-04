Las primeras impresiones no son definitivas, pero sí relevantes y Stray Kids demostró por qué se han convertido en unos de los fenómenos del K-pop en la actualidad.

Las edades de Lee Know, Han, I.N, Felix, Bang Chan, Hyunjin, Seungmin, y Changbin, no pasan los 27 años, y con esa vitalidad brindaron un concierto energético e inolvidable en un Estadio San Marcos repleto de fanáticos.

Llegué a las 05:00 p.m. y se visualizaban largas colas en el ingreso. Tras encontrar un lugar para ver el show, un grupo de Stays (nombre de su fandom), relataban su experiencia en el soundcheck, entre ellas, una madre e hija de nacionalidad argentina que contaban evidentemente emocionadas lo cerca que pudieron estar de sus ídolos.

A las 7:00 p.m., las fans, mayormente adolescentes, iluminaban el lugar con sus lightsticks rojos, creando una marea de luces a poco de que inicie del evento.

Las luces se apagaron a las 7:45 p.m. y una impresionante puesta en escena con fuegos artificiales dio el inicio al espectáculo. La banda surcoreana apareció en el escenario para deslumbrar a sus eufóricas fans por casi tres horas.

Las canciones con las que aperturaron el anhelado show fueron “Mountains”, “Thunderous” y “JJAM”, acompañado de coreografías impactantes y expresiones intensas.

“Está muy bueno el ambiente desde un inicio”, expresó Bang Chan. Luego, cada uno de los miembros saludaron al público en español y la atmósfera vibrante se incrementó.

“District 9”, “Back Door”, “Hellevator”, “Venom” y “Hall of Fame”, en compañía de bailarines y los cantos del público, no permitieron que la energía decayera durante el show.

Todos reunidos, caminaron hasta el final de la extensa pasarela mientras interpretaban sus temas y desatando así la emoción de miles de asistentes.

Durante el breve interludio, en las pantallas gigantes colocaron videos de la banda. Volvieron con trajes rojo y negro para presentar “Chk Chk Boom”, uno de sus canciones más reconocidas. No obstante, Bang Chan detuvo el concierto cuando se percató que una fan se desmayó cerca al escenario. “Si no se ordenan, nos vamos del escenario”, expresó.

Inmediatamente, tres personas fueron atendidas por los paramédicos y el grupo se retiró del escenario hasta que regrese la calma. Desde la zona donde presenciaba el show, no dejaban de salir fanáticas en silla de ruedas mientras que otras gritaban al público que estaba en la primera fila que retrocedieran para que así la banda pueda volver a salir a escena.

Luego de unos 25 minutos, Han y Felix reaparecieron con “Truman”, “Burnin’ Tires” de Changbin e I.N y posteriormente “Escape” de Bang Chan y Hyunjin. Con un recinto iluminado de luces celestes, Lee Know y Seungmin intepretaron “Cinema”, mientras en las pantallas se podían leer los nombres de las fans que fueron parte del proyecto de agradecimiento.

Los cambios de vestuario fueron un espectáculo y los surcoreanos regresaron a la mitad del show con unas chaquetas azules. Una estatua gigante se visualizaba en medio del escenario mientras cantaban “Giant”, “Walkin On Water” y “S-Class”.

“Hoy ha salido la luna y me hace pensar que es gracias a las Stay de Lima. Si la están pasando mal, vean la luna. Nosotros también la estaremos viendo”, manifestó Bang Chan y alrededor algunas fans liberaron lágrimas de emoción.

La temperatura subió en el recinto cuando la banda apareció con chaquetas negras de cuero e irrumpieron con fuerza con “Social Path” y “LALALALA”. El público estalló con la adrenalina de las coreografías de “Megaverse” y “Maniac”.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con un video del club de fans oficial en Perú. “Su música ha cruzado fronteras. Este es su hogar también”, fueron algunas de las conmovedoras palabras de sus fans.

Con una versión especial de “Chk Chk Boom” y “God’s Menu” como las últimas canciones, aprovecharon en despedirse de sus fans y gritarles en español: “¡Volveremos! ¡Muchas gracias, Lima! ¡Te amo!“.

Después de dos horas y media, el show ha terminado. Al salir pude ver a una fanática llorando mientras le decía a su amiga que no podía creer que los haya tenido tan cerca. Esa noche se forjó un imborrable recuerdo en aquellos que asistieron a este viaje junto a Stray Kids en Lima.