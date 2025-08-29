Por el avance en una obra de alto impacto para la ciudad, los propietarios de la discoteca Reset y el restaurante La Bajada han decidido donar un terreno de aproximadamente 400 metros cuadrados para permitir la ejecución de la doble vía Ica–Huacachina.

Parte del predio

La cesión voluntaria del predio permitirá acelerar los trabajos de asfaltado en este tramo clave del proyecto, que busca mejorar la conectividad hacia el balneario y descongestionar el tráfico vehicular en la zona, especialmente durante los fines de semana y temporadas turísticas.

El gesto ha sido valorado positivamente por vecinos y autoridades, en contraste con otros propietarios que, según fuentes municipales, han solicitado pagos para permitir el paso de la obra por sus terrenos. Uno de los casos más mencionados es el del Club Centro Social Ica, que habría puesto condiciones económicas para ceder parte de su predio.

La doble vía Ica–Huacachina es considerada una obra estratégica para el desarrollo urbano y turístico de la región. No solo busca mejorar el tránsito, sino también proyectar una mejor imagen de la ciudad ante el creciente flujo de visitantes nacionales y extranjeros.

VIDEO RECOMENDADO