Danzantes y devotos de 28 barrios de Huancayo, ingresaron ayer con sus respectivas bandas al centro de la ciudad para bailarle al Padre Eterno. En la procesión, el anda con la sagrada imagen fue llevado con los colores de la bandera de la ciudad de Huancayo que, nació “como pueblo de indios”, un 1º de Junio de 1572 y bajo la advocación a la Santísima Trinidad o “Taita Padre”. Tal como lo menciona el historiador Waldemar Espinoza Soriano.

Como había restricciones para permanecer en la Plaza Constitución, los danzantes y sus bandas se colocaron en la avenida Giráldez, Paseo La Breña, jirón Ancash e incluso en la calle Real, donde bailaron morenada, chonguinada y capitanía, para rendirle los honores -con mucha fe y devoción- al santo patrón de Huancayo.

EMOCIÓN. Los danzantes de la morenada ingresaron por el arco de la Plaza Constitución con sus látigos y máscaras; mientras que, la chonguinada se bailaba por las veredas que dan hacia la avenida Giráldez. Las bandas eran imponentes, por ejemplo, estaba la Túpac Amaru, Glorias del Tupac, Star Pomapata, Sonora Acollina, entre otras.

“Huancayo, fue fundado por Gerónimo de Silva bajo la advocación de la santísima trinidad, por esa razón conmemoramos la festividad del Padre Eterno, desde nuestros ancestros. Mis hijos y mis nietos también preservan su identidad”, mencionó Pascual Salvador Lázaro, danzante de morenada del barrio de Cajas Chico, que baila al son del pincullo y la corneta.

“Somos 28 barrios con sus respectivas bandas, que bailamos al Padre Eterno, en la víspera hemos celebrado en nuestros barrios, hemos quemado allí los castillones y ahora hemos venido a la procesión, invitamos a los turistas a disfrutar de nuestras tradiciones, vamos a celebrar hasta el 2 de junio”, dijo Henry Condori, “el popular caballito”.

Juan Carlos Salazar del barrio Coto Coto, refirió que los huancaínos no deben olvidar la fundación de Huancayo, bajo la advocación de la Santísima Trinidad, una festividad que se cumple con mucha tradición, que además congrega la visita de cientos de turistas.

SIN ALCOHOL. Por su parte, el gerente de Servicios Públicos de la Municipalidad de Huancayo, Jansell Espinoza estuvo con los policías municipales y serenos para retirar a algunas personas que estaban en la plaza Constitución, libando cerveza, tal como lo habían anunciado. Tampoco se permitió el ingreso de los caballos, estos tuvieron que permanecer ubicados y esperando por las calles Ancash y Giráldez, soportando un calor abrasador.

Cuando la procesión pasó por la calle Real, hubo una alfombra de la Municipalidad de Huancayo, la procesión se detuvo y el gerente municipal de la comuna huanca, Joshelim Meza dio un mensaje. Los morenos que llevaban a la sagrada imagen en el anda, se levantaron de inmediato y decidieron continuar un tanto incómodos por las restricciones para celebrar en la Plaza Constitución.

El gerente municipal de la comuna huanca, Joshelim Meza, manifestó que los excesos de anteriores festividades -cuando consumían alcohol en la plaza, además de convertirla en un urinario- se controlaron, pero, esta vez se restringió el uso de la plaza, ya que las festividades se realizan en cada barrio. Luego de cumplir con la procesión los devotos se fueron bailando a sus respectivos barrios.

El diácono Gerardo Quispe, destacó la fundación de la provincia, bajo la advocación de la Santísima Trinidad. Durante la misa, invocó a la unidad de los pueblos.