El inicio del cuadrangular final en la Etapa Provincial de al Copa Perú, en Huancayo, se dio con polémica, luego que el duelo entre Centro Estudiantil San Agustín (CESA) y Deportivo Sucre, concluyera sin cumplirse los 90 minutos reglamentarios además de la anulación de un gol del Dios Wanka por una decisión retroactiva del réferi, Víctor Rodríguez.

En el estelar Sumar Motors ganó por 2 – 0 a JTR a pesar de acabar el duelo con 9 jugadores.

Polémica

El partido entre CESA y Deportivo Sucre, se tornó muy atractivo por la intensidad del juego, sin embargo, adelantó para la Franja Cruzada con 1 – 0 y con eso se iban al descanso, en el complemento, logró la Igualdad CESA, y cuando ya se tornaba por los 85 minutos de juego, los jugadores huancancinos reclamaron una falta y dos pelotas dentro del campo de juego, esta distracción fue aprovechada por el Dios Wanka que anotó el 2- 1 a su favor, anotación que al parecer, en primera instancia fue dada por válida por el réferi Víctor Rodríguez.

Sin embargo, tras los intensos reclamos de los jugadores el juez central optó por anular el gol y cobrar lo que sería una falta ocurrida minutos anteriores. Sin la certeza si se validó o no el gol, se decidió dar por concluido el encuentro.

“El partido se venía desarrollando normalmente, sale jugando el CESA y ahí ingresa un balón que lo regresaron de la calle, no intervino en el juego o generó interferencia para que concluya esa jugada. El árbitro retrocede y no sabemos qué ha determinado, pero ya lo hará. Yo calificaré su desempeño”, mencionó el presidente de la Comisión de Árbitros, Gustavo Huamán Orihuela.

En el duelo de fondo Atlético Sumar Motors terminó su choque con 9 hombres en el campo, pero logró una victoria de 2 -0 frente a JTR.