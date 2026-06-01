El cuerpo de un hombre de 32 años fue hallado, la tarde del último sábado, entre ramas y residuos acumulados en las aguas del canal Mochica, en el distrito de Laredo, en la provincia de Trujillo.

La víctima ha sido reconocida como José Tamay Pérez, quien era sindicado como presunto implicado en un caso de intento de feminicidio ocurrido la mañana del último jueves en el sector Puente Veneno (Laredo), luego de que una mujer, identificada como María Gloria Guerrero (32), resultara gravemente herida. La fémina permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo.

Como se conoce, familiares de María Guerrero habían denunciado y acusaban a Tamay Pérez como el presunto agresor. Ellos llevaban dos años de relación.

HALLAZGO

Según información preliminar, fueron vecinos del sector Los Jardines quienes se percataron del cadáver flotando y atrapado en medio de la basura que se acumuló en la acequia. De inmediato, comunicaron y pidieron apoyo a la Policía Nacional de la jurisdicción.

Los detectives llegaron al lugar y constataron que se trataba de Tamay Pérez. Luego, un representante del Ministerio Público ordenó el levantamiento de los restos mortales y su internamiento en la morgue de Trujillo para que se le practique la necropsia de ley.

CON HERIDAS

A través de las redes sociales, Denis Tamay, familiar del occiso, pidió que se esclarezca su muerte. Además, detalló que la víctima mortal presentaba dos heridas punzocortantes en el abdomen y el ombligo; asimismo, tenía dos cortes en el cuello.

“Pedimos justicia. Pedimos que se esclarezca todo y que no quede impune. Pedimos a las autoridades que investiguen con transparencia y que no haya impunidad”, escribió Denis en su cuenta de Facebook.

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