Juventud Bellavista FBC derrotó ayer 2-1 a Defensor Porvenir, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de La Esperanza, y se coronó campeón de la etapa provincial de la Copa Perú de Trujillo.

SUPERIOR

Tras una primera mitad muy pareja, donde se fueron al descanso con el marcador en blanco, recién en la parte complementaria se abriría el marcador. Sobre los 49′, apareció Rodrigo Carrillo para pisar el área y de un derechazo marcar el primer tanto de la tarde. Luego, a los 68′, el “Coche” Eider Ruiz, de un tiro cruzado, anotó el segundo tanto para JB. Sobre el final, 89’, Mario Méndez descontó para el cuadro zapatero.

Con este triunfo, JB alcanzó los 9 puntos y sigue como líder del cuadrangular provincial. Luego está FC Sport River, con 6 puntos, que quedó subcampeón.

FESTEJAN

El goleador Eider Ruiz destacó este título y se lo dedicó a su familia y a la hinchada de JB. “Contento por este logro porque es parte del buen trabajo que realizamos desde inicio de año”, indicó.

Por su parte, Vicente Romero, presidente del JB, se mostró feliz y dijo que se prepararán para dejar en alto el nombre de Trujillo en la siguiente fase del fútbol macho.

“La Esperanza quedó plasmado como el distrito con grandes jugadores y lo demostró en la cancha. Este título va dedicado a mi madre y a toda la hinchada que siempre nos acompañó”, puntualizó.

Mientras tanto, el salaverrino Carrillo, considerado como uno de los mejores futbolistas, resaltó que lograron un objetivo en el largo camino por levantar la Copa Perú.

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