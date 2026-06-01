Un sismo de magnitud 3.6 se registró la mañana de este lunes 1 de junio de 2026 en la región Piura, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

Según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0325, el movimiento telúrico ocurrió a las 05:58:58 hora local y tuvo una profundidad de 50 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 47 kilómetros al sureste de la ciudad de Sechura, en la provincia del mismo nombre.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0325

Fecha y Hora Local: 01/06/2026 05:58:58

Magnitud: 3.6

Profundidad: 50km

Latitud: -5.85

Longitud: -80.52

Intensidad: II-III Sechura

Referencia: 47 km al SE de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/9OFa8GkVGH — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 1, 2026

¿Cuál fue la intensidad del sismo?

De acuerdo con el IGP, el evento sísmico alcanzó una intensidad de II-III en Sechura, nivel que suele ser percibido levemente por algunas personas, especialmente en reposo o en interiores.

Los datos técnicos difundidos por la entidad señalan que el sismo se produjo en las coordenadas latitud -5.85 y longitud -80.52.

El IGP recordó que el Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que recomienda mantener activas las medidas de prevención y preparación ante emergencias.