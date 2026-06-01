A cuatro se elevaron los fallecidos que dejó el despiste y posterior volcadura de una miniván de la empresa de transportes Diez Ases, cuando se encontraba por el kilómetro 655 de la carretera Panamericana Norte, por el sector Cerro Chilco de la jurisdicción de San Pedro de Lloc, en la provincia liberteña de Pacasmayo. Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer de 33 años y su menor hija de 8, quienes se dirigían a la localidad de Chepén.

LLORAN PARTIDA

Una dolorosa tragedia enluta a una familia chepenana, tras la repentina partida de Cindy Díaz Rodríguez, quien laboraba como inspectora de la Contraloría General de la República. Ella no viajaba sola, sino que iba acompañada de su pequeña hija de iniciales A. S. V. D.

Gran consternación y dolor causó entre familiares, compañeros de trabajo y amistades, el fallecimiento de Díaz Rodríguez y su hija.

“Eran inseparables: madre e hija, dos almas que caminaban juntas, que reían juntas, que se entendían sin necesidad de palabras. Ese lazo tan puro y profundo no se ha roto, solo ha cambiado de forma. Ahora caminan de la mano por senderos de luz, libres de todo sufrimiento, con la misma complicidad que aquí nos inspiraba”. Así recordó Jorge León Reque, en redes sociales, a madres e hija.

También se conoció que sus restos mortales vienen siendo velados en la cuadra 10 de la calle Trujillo, en Chepén. Para hoy, 3 de la tarde, está prevista la misa en la parroquia de la localidad. El sepelio será en un camposanto de la zona.

DE GRAVEDAD

Este accidente, también dejó 12 heridos. Entre ellos está Juan Nelson Narro Carlos, director del Instituto Superior Tecnológico Mache. De acuerdo a la versión de sus familiares, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Juan Pablo de Trujillo.

En la misma clínica está Luis Estefano Castillo, quien presenta fracturas de brazo, costilla, clavícula y dedos.

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