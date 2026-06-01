El Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo investiga a cinco alcaldes por publicitar sus cargos, nombres e imágenes en obras o actividades oficiales de sus municipalidades. Ellos habrían vulnerado las normas de publicidad estatal.

EN LA MIRA

Una de las autoridades ediles a quien el ente electoral inició un proceso es al alcalde de la municipalidad de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, por dos paneles instalados en el cruce de la avenida Jesús de Nazareth con la calle Londres, y en la avenida Antenor Orrego.

En estos elementos prohibidos se leía: “+ de 60 obras viales” y se “aprecia el escudo y nombre de la Municipalidad Provincial de Trujillo”, así como “la imagen del alcalde provincial de Trujillo, el señor Mario Colberth Reyna Rodríguez, junto con la frase Trujillo avanza”. Además, en la parte inferior del panel, se indican los puntos en donde se habrían ejecutado los trabajos.

El burgomaestre ya dio sus descargos ante el Jurado. Ahí afirma que “esta publicidad no ha sido colocada por la Municipalidad Provincial de Trujillo, pues no obra dentro de la dependencia de Contratación del Estado una contratación de paneles publicitarios”.

Asimismo, precisó que la comuna ha procedido a retirar la propaganda.

INFRACTOR

El JEE también emitió la Resolución N° 00846-2026-JEE-TRUJ/JNE, el 14 de mayo, determinando que el alcalde de Florencia de Mora, Wilson Toribio Vereau, vulneró el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad.

Fiscalizadores detectaron que en la cuenta oficial de Facebook del municipio se hicieron publicaciones en donde puede “apreciarse el nombre, cargo y foto del alcalde en mención”. El Jurado, incluso, dispuso que su caso sea derivado a la Contraloría General de la República “para que proceda de acuerdo con sus atribuciones”.

El Jurado también le pidió al burgomaestre que retire las publicaciones, “bajo apercibimiento de imponer sanción de amonestación pública y multa, así como remitir copia de los actuados al Ministerio público, en caso de incumplimiento”.

TRES MÁS

Al alcalde de Laredo, Sergio Vílchez, también se le inició un procedimiento de infracción porque “la Municipalidad Distrital de Laredo ha difundido publicidad estatal con elementos prohibidos mediante la publicación de trece fotografías y un video ubicado en su red social Facebook”. Las propagandas “contienen la presencia del alcalde”, con lo que “se estaría incumpliendo las condiciones de difusión de publicidad estatal”.

El Jurado, asimismo, investiga a los alcaldes Luis Valle (Poroto) y Santos Rafael Valdivia (Simbal) porque también promocionan su imagen en sus cuentas de Facebook.

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