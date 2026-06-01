El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que atenderá 12 horas continuas en varias sedes a nivel nacional del 1 al 5 de junio en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, incluido Piura. Atenderán en el horario de 07:00 a.m. a 7:00 p.m.

La entidad señaló que esta medida se lleva a cabo con el objetivo de que los ciudadanos estén identificados y, de esta manera, puedan acceder a sus derechos como al sufragio, educación, salud, entre otros.

Asimismo, indicó que las sedes que ampliarán su horario en los días mencionados, atenderán para entregas y trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI). En ese sentido, recordó a los ciudadanos verificar si su documento se encuentra listo para recojo y si la sede que eligieron está considerada en la relación de agencias disponibles con horario extendido.

Los ciudadanos pueden ingresar al siguiente ENLACE (https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm) para conocer el estado de trámite del Documento Nacional de Identidad (DNI). Para ello, deberán colocar su número de DNI o de solicitud. Luego dar clic en consultar. De inmediato, la página de Reniec mostrará los datos del ciudadano que realizó el trámite, la agencia que seleccionó para el recojo del DNI y el porcentaje de avance de la gestión que realizó. Si este se encuentra al 100%, pueden acudir a recogerlo.

El Reniec emitió la resolución jefatural 000057-2026 que permite a los ciudadanos utilizar su DNI vencido o que está por vencer para identificarse en la segunda vuelta electoral. Los peruanos podrán presentar su documento caduco ya sea amarillo, azul o electrónico en cualquiera de sus versiones (1.0, 2.0 y 3.0).

Cabe resaltar que, esta medida solo surtirá efecto para el ejercicio del sufragio del 7 de junio de 2026, día de la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026.