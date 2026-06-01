Amplían horario para recojo de DNI en Piura
Amplían horario para recojo de DNI en Piura

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que atenderá 12 horas continuas en varias sedes a nivel nacional del 1 al 5 de junio en el marco de la segunda vuelta de las , incluido Piura. Atenderán en el horario de 07:00 a.m. a 7:00 p.m.

La entidad señaló que esta medida se lleva a cabo con el objetivo de que los ciudadanos estén identificados y, de esta manera, puedan acceder a sus derechos como al sufragio, educación, salud, entre otros.

Asimismo, indicó que las sedes que ampliarán su horario en los días mencionados, atenderán para entregas y trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI). En ese sentido, recordó a los ciudadanos verificar si su documento se encuentra listo para recojo y si la sede que eligieron está considerada en la relación de agencias disponibles con horario extendido.

Los ciudadanos pueden ingresar al siguiente ENLACE () para conocer el estado de trámite del Documento Nacional de Identidad (DNI). Para ello, deberán colocar su número de DNI o de solicitud. Luego dar clic en consultar. De inmediato, la página de Reniec mostrará los datos del ciudadano que realizó el trámite, la agencia que seleccionó para el recojo del DNI y el porcentaje de avance de la gestión que realizó. Si este se encuentra al 100%, pueden acudir a recogerlo.

El Reniec emitió la resolución jefatural 000057-2026 que permite a los ciudadanos utilizar su DNI vencido o que está por vencer para identificarse en la segunda vuelta electoral. Los peruanos podrán presentar su documento caduco ya sea amarillo, azul o electrónico en cualquiera de sus versiones (1.0, 2.0 y 3.0).

Cabe resaltar que, esta medida solo surtirá efecto para el ejercicio del sufragio del 7 de junio de 2026, día de la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026.

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