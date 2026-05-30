En un esfuerzo por consolidar el respaldo del electorado norteño, el candidato presidencial por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, arribó a la ciudad de Piura. En esta visita estratégica, el aspirante al sillón de Pizarro estuvo acompañado por Domingo Pérez, con el objetivo de captar el voto indeciso a pocos días de la jornada electoral.

Cerca de las 2:00 de la tarde, el candidato Roberto Sánchez arribó a la ciudad de Piura para iniciar una agenda de actividades proselitistas en el norte del país. Tras su llegada, se trasladó de inmediato al distrito de Tambogrande, donde fue recibido por una multitud de simpatizantes.

Durante el encuentro, Sánchez centró su discurso en la problemática rural, comprometiéndose firmemente a liderar una lucha frontal por la agricultura. El candidato destacó la importancia de este sector como motor económico regional, prometiendo gestiones directas para mejorar las condiciones de los productores locales.

Asimismo, señaló que dentro de sus compromisos es derogar las leyes procrimen. “Este es el momento, la hora del pueblo de los centros poblados, compañeros, para por fin, de una vez, derogar esas leyes procrímenes que están matando a nuestro pueblo”, dijo.

Agregó que la corrupción impera en todos los gobiernos a nivel nacional. “Y esa corrupción se ha unido con la criminalidad, con los que extorsionan, con los que no dejan progresar al pequeño agricultor. Se han unido, compañeros, y se ha hecho mucho más grave. Pero, además, se ha juntado con una tercera mafia, y ahí sí se ha hecho terrible. ¿Saben cuál? La mafia política, compañeros. Los cabecillas de los partidos políticos, empezando por este partido que está vacancia uno, vacancia dos, vacancia tres, desde la fortaleza fujimorista de la señora Keiko Fujimori”, indicó Sánchez.