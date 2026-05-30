En la calle Moisés Flores, en Chincha Alta, una persona de la tercera edad fue captado arrojando piedras y pedazos de ladrillo contra un bus de la empresa PeruBus.

Causó destrozos

La grabación muestra al involucrado causando daño material en el parabrisa y la puerta lateral derecha de la unidad que presta servicio de transporte interprovincial, que se encontraba en el paradero de la salida sur.

El caso se reportó a la policía, siendo el autor de la afectación material intervenido y conducido a la delegación de Chincha para que rinda su manifestación sobre el hecho ocurrido ayer en horas de la mañana.

La unidad de placa de rodaje Y2J-958 también quedó a disposición de la jefatura para las diligencias de ley, al igual que la persona que conducía el bus en el momento que ocurren los hechos.

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