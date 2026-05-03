Un accidente de tránsito se registró la madrugada del sábado en la vía hacia la laguna de Huacachina, donde un automóvil marca Changan color negro de placa Y2M-075, sufrió una aparatosa volcadura en circunstancias que aún son materia de investigación.

Fuga tras volcadura

Tras el impacto, el chofer se dio a la fuga, abandonando a su acompañante, una mujer que viajaba como copiloto y que, en medio de la desesperación, solicitaba ayuda a los transeúntes que circulaban por la zona. El hecho generó preocupación entre quienes presenciaron la escena.

A pesar de la gravedad del accidente, se confirmó que no hubo víctimas mortales, registrándose únicamente daños materiales en el vehículo. Las autoridades deberán esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del conductor que huyó tras el siniestro.

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