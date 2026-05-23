Universitario de Deportes empató 0-0 ante Club Deportivo Moquegua por la fecha 16 y penúltima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga1.

El encuentro marcó el debut del técnico Héctor Cúper en el campeonato peruano al mando del conjunto crema.

Desde el inicio del partido, Universitario tomó la iniciativa y generó las principales ocasiones de peligro. Edison Flores fue uno de los jugadores más activos en ataque y estuvo cerca de abrir el marcador a los 11 minutos con un potente cabezazo que fue contenido por el arquero Carlos Grados, figura del cuadro local gracias a sus intervenciones decisivas.

La oportunidad más clara para el equipo moqueguano llegó en el segundo tiempo. A los 76 minutos, el delantero colombiano Jeferson Collazos falló un penal tras estrellar el balón en el travesaño, desperdiciando la posibilidad de darle el triunfo a su equipo.

Con este resultado, Héctor Cúper sumó su primer punto como entrenador de Universitario en la Liga1. Ahora, el cuadro crema deberá enfocarse en su próximo reto internacional, cuando reciba a Deportes Tolima en el Estadio Monumental en busca de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.