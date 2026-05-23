Los trabajos de mantenimiento que se ejecutan en la emblemática institución educativa G.U.E. “José Faustino Sánchez Carrión” registran un avance del 90% y estarían culminados en aproximadamente diez días.
Así le informó el personal responsable a la consejera regional por la provincia de Trujillo, Verónica Escobal Ordóñez, quien el último viernes realizó una visita de fiscalización para supervisar la obra.
La inversión destinada a estos trabajos bordea los S/ 3, 700,000 y se ejecuta bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. En el recorrido se verificó el pintado del colegio, el mejoramiento del sistema eléctrico, la renovación de los servicios higiénicos, el mejoramiento de la cobertura del patio y otros.
La empresa realizó la implementación de equipos multimedia en todas las aulas.
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