En muchos hogares, los medicamentos almacenados en botiquines son la primera alternativa frente a dolores, resfriados o malestares comunes. Sin embargo, especialistas advierten que conservarlos en condiciones inadecuadas puede afectar su eficacia e incluso generar riesgos para la salud.

Según hallazgos de IPSOS para Cibertec, el 62% de los limeños comparte medicamentos cuando un familiar o amigo presenta síntomas similares, mientras que tres de cada diez personas no revisan siempre la fecha de vencimiento antes de consumirlos.

Ante esta realidad, especialistas recomiendan prestar atención al estado de los productos y a las condiciones en las que son almacenados.

Un medicamento puede perder eficacia si se conserva mal

María Echaiz Veliz explicó que el almacenamiento inadecuado puede alterar la composición de los medicamentos y reducir su capacidad para cumplir el efecto terapéutico esperado.

“Un medicamento mal almacenado no solo pierde efectividad: puede convertirse en un riesgo silencioso. Las personas confían en lo que tienen en casa, pero muchas veces ese producto ya no cumple su función o puede generar efectos no deseados”, señaló la especialista.

Cinco señales de alerta en los medicamentos

1. Cambios en el color o apariencia

Las tabletas, cápsulas o comprimidos que presentan manchas, decoloración o una textura distinta a la habitual podrían haber sufrido deterioro debido a la exposición al calor, la humedad o la luz.

Estos cambios pueden afectar la estabilidad y efectividad del producto.

2. Olores extraños o alteraciones visibles

Jarabes, cremas, suspensiones y soluciones líquidas que presentan olores diferentes a los originales, formación de grumos, separación de componentes o cambios en la viscosidad podrían encontrarse alterados.

La presencia de partículas extrañas también constituye una señal de advertencia.

3. Envases deteriorados

Frascos abiertos, tapas que no sellan correctamente o blísteres dañados facilitan el ingreso de aire, humedad y microorganismos.

Esto incrementa el riesgo de contaminación y puede comprometer la seguridad del medicamento.

4. Almacenamiento en lugares inadecuados

Guardar medicamentos en baños, cocinas o espacios con altas temperaturas y humedad favorece su deterioro.

Los especialistas recomiendan conservarlos en lugares frescos, secos y protegidos de la luz directa.

5. Falta de información visible

Cuando el envase está roto, borrado o no permite identificar la fecha de vencimiento ni las instrucciones de uso, aumenta el riesgo de consumir un producto vencido o utilizarlo incorrectamente.

La importancia de revisar periódicamente el botiquín

La especialista indicó que muchas personas asumen que un medicamento sigue siendo seguro simplemente porque permanece almacenado en casa.

Sin embargo, la falta de una revisión periódica puede llevar al uso de productos deteriorados o vencidos.

Por ello, recomienda verificar regularmente las fechas de caducidad, revisar el estado de los envases y asegurarse de que los medicamentos se conserven bajo las condiciones indicadas por el fabricante.

Evitar la automedicación y el intercambio de medicamentos

Además del almacenamiento adecuado, los expertos recuerdan que compartir medicamentos entre familiares o amigos puede representar riesgos para la salud.

Aunque los síntomas parezcan similares, cada paciente requiere una evaluación individual y un tratamiento apropiado.

La revisión del botiquín doméstico y el uso responsable de los medicamentos forman parte de las medidas básicas para prevenir complicaciones y proteger la salud de toda la familia.