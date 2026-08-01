Un hombre fue asesinado la mañana de este sábado mientras se encontraba al volante de una camioneta en el distrito del Rímac. El ataque fue perpetrado por dos sujetos desconocidos que se desplazaban en una motocicleta, quienes interceptaron el vehículo y dispararon contra el conductor en plena vía pública.

El crimen ocurrió alrededor de las 11:00 a. m. en el jirón Loreto, a la altura de la avenida 9 de Octubre. La víctima viajaba en una camioneta azul con lunas polarizadas junto a una mujer y un joven cuando fue interceptada.

Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

¿Qué se sabe del crimen?

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes aprovecharon que la camioneta permanecía detenida por la luz roja del semáforo para acercarse al lado del conductor. Uno de ellos descendió de la motocicleta y abrió fuego antes de escapar junto a su cómplice en dirección a la Vía de Evitamiento.

Según testigos, uno de los ocupantes de la motocicleta descendió del vehículo sin cubrir su rostro y se dirigió directamente hacia la camioneta. Segundos después, el sujeto disparó hasta en cuatro oportunidades contra el conductor, volvió a subir a la motocicleta y escapó junto a su cómplice en sentido contrario con dirección a la Vía de Evitamiento.

El homicidio se registró a pocos metros de la Municipalidad del Rímac y de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la Policía Nacional.

Las primeras diligencias realizadas en la escena permitieron constatar que la camioneta presentaba dos impactos de bala en la luna del lado del conductor. Asimismo, en la vía fueron hallados al menos dos casquillos de proyectil que serán incorporados a las investigaciones.

Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Tras ser alertados, los agentes de la Comisaría del Rímac y de la Unidad de Tránsito acudieron al jirón Loreto para acordonar la zona e iniciar las investigaciones. El tránsito fue restringido mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Las autoridades continuan trabajando para identificar a la víctima mientras recopilan evidencias que permitan establecer el móvil del asesinato y ubicar a los responsables.

Foto: Fernando Sangama / @photo.gec