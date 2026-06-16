Pocas tradiciones religiosas en la provincia de Pisco pueden exhibir una historia tan profunda y arraigada como la festividad del Sagrado Madero de Mayuri, una manifestación de fe católica que desde 1829 se ha mantenido viva de generación en generación.

Este año, cientos de fieles participaron de las actividades programadas del 4 al 14 de junio, destacando las novenas y la multitudinaria celebración del día central, el 13 de junio, cuando la venerada cruz recorrió las principales calles de la ciudad recibiendo el cariño, respeto y fervor de los devotos que año tras año renuevan su compromiso con esta histórica tradición.

Fe y devoción

Según la historia transmitida por los descendientes de la familia Mayuri, todo comenzó en 1829 cuando los bisabuelos de esta familia encontraron una cruz en las pampas de Ica. Impulsados por una profunda fe católica, decidieron llevarla a su hogar para venerarla y celebrar anualmente una festividad en su honor junto a familiares y vecinos.

Con el paso del tiempo, la custodia de la cruz fue heredándose al hijo mayor que contara con un hogar constituido, preservando así una tradición que creció hasta convertirse en una de las expresiones religiosas más emblemáticas de Pisco. La historia recuerda además a José Mayuri, natural del distrito de Santiago en Ica, y a Eduvijes Bautista, procedente de Chincha, consolidándose finalmente la permanencia de la cruz en tierras pisqueñas.

La organización de la festividad recae actualmente en la Junta Directiva del Sagrado Madero de Mayuri, presidida por el hermano Luis Armando Mayuri Pizarro, mientras que Juan Carlos Mayuri Marquezado desempeña el cargo de síndico de la familia Mayuri, una responsabilidad que simboliza la continuidad de casi dos siglos de tradición religiosa.

Durante la festividad de este año se contó además con la participación de hermandades invitadas procedentes de Chincha, Ica, San Andrés y Pisco, cuyos integrantes llevaron sobre sus hombros el histórico madero durante el recorrido procesional, en una demostración de respeto y profunda devoción.

A sus 197 años de existencia, el Sagrado Madero de Mayuri continúa siendo mucho más que una celebración religiosa: representa la memoria viva de una familia, la identidad católica de un pueblo y el legado espiritual de generaciones enteras. Mientras las campanas anuncian cada junio el inicio de las festividades, la fe de los devotos confirma que esta tradición centenaria sigue más vigente que nunca, convirtiéndose en uno de los tesoros religiosos y culturales más importantes de la provincia de Pisco.

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