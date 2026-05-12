Algo que está caracterizando a las elecciones en el país es la enorme cantidad de promesas que se hacen durante las campañas proselitistas y el sorprendente número de ciudadanos que anhelan convertirse en autoridades.

Al menos 19 agrupaciones políticas se preparan para celebrar elecciones internas a fin de seleccionar a los candidatos que el 4 de octubre postularán a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

ESTOS SON

En efecto, las diversas tiendas políticas, acatando los plazos establecidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), ya han cumplido con inscribir sus respectivas listas de precandidatos a la comuna trujillana.

Por ejemplo, en Acción Popular, el congresista liberteño Carlos Enrique Alva Rojas será quien trate de llegar al sillón edil de Trujillo.

En tanto, en Alianza para el Progreso (APP) inscribieron la precandidatura del actual alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez. Él, en su momento, dejó entrever que evaluaría continuar con sus intenciones de postular por el partido de César Acuña Peralta. Sin embargo, ya habría reconfirmado su intención de candidatear.

PUGNA

Ahora bien, una real competencia interna se verá en el partido político Fuerza Popular, pues hay dos listas de precandidatos a la alcaldía de la MPT. Una de las planchas la lidera Raúl Aldana Dioses (lista 1); mientras que la otra opción (lista 2) es encabezada por el excongresista Mariano Yupanqui Miñano.

En el Partido Aprista Peruano (PAP) se da una figura similar, pues también se registraron dos listas. La primera lleva como precandidato a Luis Zavala Espino. En tanto, la otra plancha la lidera Andrés Aguilar Velásquez.

En la agrupación política Un Camino Diferente el aspirante al sillón edil es Jesús Velásquez Reyna.

Asimismo, en el Partido Cívico Obras han perfilado como su mejor opción para la alcaldía a Eduardo Casinelli Rodríguez.

MUJER AL PODER

En la agrupación política Frente Popular Agrícola FIA del Perú se optó por Gheyli Katherine Tirado Rafael como su representante para los comicios del 4 de octubre. Con ella esperan llegar al sillón edil.

Quien tendrá un 2026 con participación electoral activa es el exfiscal Alfredo Manuel Galindo Peralta. Él, hace un mes, postuló sin éxito a la Cámara de Diputados por Unidad Nacional. Sin embargo, ahora pretende llegar a la alcaldía de Trujillo por Alianza Regional por el Perú.

Otro precandidato es Wilmar Alfredo Moreno Fuentes, quien de la mano de Fe en el Perú también tentará el municipio trujillano.

Cabe indicar que otro pelotón de partidos políticos llevarán candidatos designados. Ellos son: Alianza Electoral Venceremos, Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú, Renovación Popular, Ahora Nación, Avanza País, Fuerza Ciudadana; Somos Perú, Partido Político Integridad Democrática, Podemos Perú y Partido Patriótico del Perú.

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