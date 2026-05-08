La ruta “Caminos del Papa León XIV en La Libertad” comprende cinco lugares en donde el Sumo Pontífice permaneció durante la década que vivió en Trujillo. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, en la urbanización Santa María se encuentran dos de estos sitios: el Convento Santo Tomás de Villanueva y la Parroquia Santa Rita de Casia. Sin embargo, las calles que dan acceso a estos recintos lucen con las pistas deterioradas y en algunos casos, con desmonte y basura.

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El teniente alcalde de la urbanización Santa María, Harry Iglesias, cuestionó que a un año de celebrarse el pontificado del papa Robert Francis Prevost las autoridades no hayan hecho las mejoras en las 24 calles de este sector, a pesar de que hay un proyecto para tal fin. Las pistas presentan forados, baches y enormes grietas que dan un pésimo aspecto a este lugar, por donde se presume pasarán los turistas para conocer los lugares donde vivió el Papa.

POLÍTICA DE ESTADO

El dirigente sostuvo que hace un año, cuando el cardenal estadounidense-peruano Robert Francis Prevost fue elegido como el nuevo pontífice de la Iglesia Católica, las autoridades a nivel nacional, como política de Estado, establecieron la denominada ruta “Caminos del Papa León XIV” en los departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura.

“Es un proyecto nacional y se implementaron mecanismos para que estas ciudades puedan tener mejoras en su infraestructura vial y en los lugares que están inventariados como la ruta del Papa, pero nuestra gran preocupación es la imagen que se va a dar a los turistas que recorran este sector de la ciudad, pistas y calles están deterioradas. ¿Esto verán los visitantes mañana (hoy) o cuando vengan a conocer en los próximos meses?”, se preguntó Harry Iglesias.

PROYECTO

Mencionó que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) elaboró expedientes técnicos para mejorar las pistas en varios sectores de la ciudad, incluida la urbanización Santa María. “Específicamente para este sector se han destinado S/ 12 millones que serán financiado por el Gobierno Regional de La Libertad bajo la modalidad Obras por Impuestos, pero lo que nos han informado es que esos documentos están en la Contraloría porque hubo observaciones. Lo que pedimos es que los funcionarios aceleren esos procesos y se empiece a ejecutar con prioridad esta obra, porque de lo contrario vamos a dar una mala imagen al mundo”, enfatizó.

La titular de la Gerencia Regional de Comercio, Turismo y Artesanía de La Libertad, Angélica Villanueva, confirmó que hay perfiles de proyectos que están en manos de la Contraloría y uno de ellos es de la urbanización Santa María. “Hay una cierta demora por estos temas administrativos. No es que no se vaya a hacer. Justo hoy (ayer) hablé con el gerente de Cooperación Técnica, Julio Chumaceri, y me ha corroborado que la urbanización Santa María está en espera. No obstante, hay otro tema con Sedalib que se tiene que dilucidar en esta o la otra semana para evitar duplicidad en los proyectos de inversión”, acotó.

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