Un sismo de magnitud 7.5, con epicentro localizado a 78 Km al suroeste de Sechura, dejaría un saldo de 14,457 fallecidos, 361,432 personas damnificadas y 83,663 viviendas destruidas. Este balance forma parte del reporte oficial emitido por el COER Piura en el marco del I Simulacro Nacional Multipeligro 2026.

La evaluación también proyecta daños significativos en la infraestructura educativa y diversos establecimientos de salud de la región.

Este ejercicio preventivo se llevó a cabo con el propósito fundamental de fortalecer las capacidades de respuesta de la población y las instituciones frente a la eventual ocurrencia de un desastre natural de gran magnitud.

La jornada contó con la participación de brigadas de primera respuesta de la Cruz Roja, el Agrupamiento de Artillería Inclán y la Zona Naval.