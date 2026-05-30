El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Cristhian Meyer Espíritu Aquino, principal investigado por la muerte de Johan Chumpitaz Languasco, joven de 19 años que falleció tras recibir una brutal agresión física en el distrito de Mala, en la provincia de Cañete.

Prisión preventiva

La medida fue dictada luego de la audiencia desarrollada en las últimas horas, donde el Ministerio Público presentó los elementos de convicción recabados durante la investigación para sustentar el pedido de prisión preventiva mientras continúan las diligencias judiciales.

El caso ha generado profunda conmoción en Mala y en distintas zonas de Cañete debido a la gravedad de las lesiones que sufrió la víctima y al dolor expresado públicamente por sus familiares y amigos, quienes llegaron hasta los exteriores del juzgado para exigir justicia.

Días antes de la audiencia, decenas de personas realizaron un plantón frente a la Fiscalía de Mala portando pancartas, fotografías y mensajes reclamando que el investigado permanezca detenido mientras se esclarecen los hechos.

Las escenas de dolor marcaron la jornada. Familiares de Johan Chumpitaz, especialmente su madre y allegados más cercanos, protagonizaron conmovedores momentos mientras pedían que la muerte del joven no quede impune.

Uno de los elementos que impactó a los familiares fue el resultado oficial de la necropsia realizada por la Unidad Médico Legal de Mala. El informe concluyó que Johan falleció a causa de un “traumatismo encéfalo craneano severo”, acompañado de hemorragias internas provocadas por una violenta agresión en la cabeza.

Para la familia, este documento confirma la brutalidad del ataque sufrido por el joven y descarta que se haya tratado de una simple pelea.

“Eso no ocurre por un solo golpe. Mi sobrino terminó inconsciente, vomitando y sin poder caminar. La autopsia demuestra que fue una agresión brutal”, declaró una familiar de la víctima.

La muerte de Johan Chumpitaz ha provocado indignación entre vecinos y ciudadanos de Mala, quienes vienen siguiendo de cerca el avance del proceso judicial y exigen que las autoridades determinen todas las responsabilidades en el caso.

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