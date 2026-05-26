Familiares y amigos de Johan Chumpitaz Languasco realizaron ayer una protesta en los exteriores de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en Chilca, exigiendo justicia por la muerte del joven de 19 años ocurrida tras una brutal golpiza registrada a la salida de una fiesta en el distrito de Mala, en la provincia de Cañete.

Exigen justicia

Con carteles y arengas, los familiares reclamaron celeridad en las investigaciones y denunciaron presuntas irregularidades tanto en la atención médica que recibió el joven como en el manejo del caso por parte de las autoridades.

“Queremos justicia para Johan. No era un delincuente, era un joven trabajador que se estaba preparando para ser policía”, señalaron sus familiares durante la manifestación.

Según indicaron, hasta el momento solo una persona permanece detenida por el caso; sin embargo, aseguran que habrían participado al menos otros dos sujetos en la severo agresión. Durante la protesta, los familiares solicitaron públicamente acceso a las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el ataque.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la madre del joven, Johan habría sido atacado por la espalda mientras conversaba con su enamorada en exteriores del ex Salón Cristal, lugar donde se desarrollaba una fiesta durante la madrugada del domingo 24 de mayo.

“Queremos saber quiénes fueron todos los que participaron. Hay cámaras y necesitamos que entreguen los videos”, reclamó la familia.

Asimismo, cuestionaron que el local donde se realizó la actividad continuara funcionando pese a que, según denunciaron, existirían restricciones para eventos de este tipo debido a hechos recientes de violencia en el distrito.

Otro de los puntos más cuestionados por la familia fue la atención médica recibida por el joven tras la agresión. Según los testimonios, luego de la pelea Johan fue trasladado al Centro de Salud de Mala, donde habría llegado con golpes en la cabeza, vómitos y dificultades para mantenerse consciente.

No obstante, denuncian que el personal médico atribuyó su estado a una aparente intoxicación alcohólica y decidió enviarlo de regreso a su vivienda sin realizar exámenes especializados ni mantenerlo en observación.

“Mi hijo estaba agonizando y lo mandaron a descansar pensando que estaba borracho”, declaró la madre del joven.

Horas después, el estado del muchacho empeoró considerablemente y fue llevado nuevamente al establecimiento de salud, donde lamentablemente llegó sin signos vitales.

Los familiares consideran que existió una presunta negligencia médica y pidieron que también se investigue la actuación del personal de salud que lo atendió inicialmente.

El abogado de la familia informó que actualmente existe un detenido identificado como principal sospechoso de la agresión; sin embargo, sostuvo que las investigaciones continúan para determinar la participación de otras personas. “Hay indicios de que participaron más personas y eso deberá esclarecerse en las próximas horas”, señaló el letrado.

Criminalidad en provincia

El caso ha generado indignación entre vecinos de Mala y otros distritos de la provincia de Cañete, donde ciudadanos también cuestionan el incremento de la violencia. La semana pasada un adolescente de 16 años murió tras ser apuñalado en la Plaza de Armas de Mala

Testigos relataron que la víctima fue atacada por sujetos y huyeron, dejando al menor tendido en el suelo en un charco de sangre. Los vecinos y algunas personas que se encontraban en la plaza intentaron auxiliarlo y lo trasladaron al centro de salud más cercano, donde llegó sin vida.

Según información policial, mientras efectivos realizaban patrullaje preventivo por la zona, fueron alertados sobre una brutal agresión contra un menor. Detuvieron a José Eduardo Prado Allccaco de 18 años.

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