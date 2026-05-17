La noche del último sábado, el nombre de Juan Carlos Candia Rodas se sumó a la larga lista de víctimas que deja la creciente inseguridad en la región Ica. Dos balas perdidas acabaron con la existencia del joven padre de familia de apenas 32 años, convirtiéndolo en el nuevo rostro de una violencia que continúa arrebatando vidas inocentes en las calles iqueñas.

Muerte violenta

El crimen ocurrió cerca de las 11:05 de la noche en la urbanización San Joaquín, a la altura del conocido grifo Petro Perú, en la provincia de Ica. Según las primeras investigaciones y registros captados por cámaras de seguridad, dos sujetos armados descendieron de una motocicleta y abrieron fuego contra dos mototaxis rojas estacionadas en la zona. En medio del tiroteo, Juan Carlos, quien conducía su mototaxi amarilla de placa B3-8218, quedó atrapado en la línea de fuego.

Una de las balas atravesó el parabrisas de su unidad e impactó directamente en su cuerpo. Familiares indicaron que recibió disparos a la altura del pecho y cuello. Pese a sus intentos por pedir ayuda, el joven cayó a pocos metros de su vehículo, mientras el pánico se apoderaba de vecinos y transeúntes que buscaron refugio en medio de la balacera.

La víctima trabajaba como mecánico especializado en mantenimiento de bombas para uso agropecuario y también laboraba como mototaxista para sostener a su familia. Horas antes del crimen había regresado de una jornada de trabajo en Pisco y Chincha. Su esposa, Katherine Huamani, recordó entre lágrimas que habían planeado salir junto a su pequeño hijo de tres años luego de varios días de ausencia por trabajo.

“Mi bebé siempre esperaba el sonido de la mototaxi para salir a recibir a su papá”, contó la joven madre mientras aguardaba en los exteriores de la morgue central de Ica.

La escena estuvo marcada por el dolor y la impotencia de familiares que exigían justicia y cuestionaban la demora en las diligencias para retirar el cuerpo del joven trabajador. Esperaron más de cinco horas en los exteriores de la morgue de Ica.

La madre de Juan Carlos, visiblemente afectada, relató que su hijo era quien la apoyaba constantemente debido a que ella es una persona con discapacidad. “¿Quién me va a ayudar ahora?”, repetía entre lágrimas mientras recordaba las últimas conversaciones que sostuvo con él horas antes de su muerte. Sus familiares insistieron en que no tenía problemas con nadie y que únicamente se dedicaba a trabajar para sacar adelante a su hogar.

Vecinos y compañeros mototaxistas reclamaron mayor seguridad en la zona y cuestionaron el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia recientemente inauguradas por el Gobierno Regional de Ica. Indicaron que las imágenes del ataque existen y deberían permitir identificar rápidamente a los responsables, quienes huyeron tras los disparos sin ser detenidos por la policía.

Mientras tanto, el cuerpo de Juan Carlos Candia fue retirado de la morgue recién la tarde del sábado y trasladado hasta la vivienda de sus padres en el sector Las Viñas, en Subtanjalla, donde viene siendo velado por familiares, amigos y vecinos. La familia también inició un pedido de apoyo económico para cubrir los gastos funerarios y el nicho donde será sepultado.

Para apoyar pueden contactar al 928 946 643 (Miguel Muñoa - hermano de la víctima)

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información,

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO