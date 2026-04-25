Un nuevo hecho de violencia criminal se registró en la provincia de Pisco, donde un conocido vecino del sector Túpac Amaru Inca, identificado como Esteban Tardío Campana, fue asesinado a balazos mientras realizaba una actividad cotidiana en un grifo de la zona.

El ataque ocurrió cuando la víctima se encontraba abasteciendo combustible en un establecimiento ubicado cerca del sector conocido como El Campestre, en la avenida Fermín Tangüis, en el grifo Saldani, frente al establecimiento conocido como “El Golazo”.

Muertes violentas

De acuerdo con información preliminar, sujetos armados llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra el hombre, quien habría fallecido de manera instantánea debido a la gravedad de las heridas. Tras el ataque, los gatilleros huyeron con rumbo desconocido.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades, por lo que efectivos policiales llegaron al lugar para acordonar el área e iniciar las primeras diligencias. Posteriormente, el Ministerio Público dispuso el levantamiento del cadáver y el inicio de las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

La reciente muerte violenta, expone una escalada de homicidios en la región Ica, donde en menos de 72 horas ya registran 4 muertes violentas con arma de fuego.

En el caso de la provincia de Ica, la jurisdicción atraviesa horas de alta tensión tras una seguidilla de hechos violentos que dejaron tres muertos en menos de 48 horas. Los crímenes, han generado preocupación entre los vecinos y cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades policiales.

Uno de los casos más reciente en la provincia iqueña, ocurrió el martes 21 por la tarde, cuando sujetos armados desataron una ráfaga de disparos en el sector de Acomayo, en el distrito de Parcona. El ataque dejó como saldo la muerte de un adolescente de 15 años y tres personas heridas, en un episodio que evidencia el nivel de violencia con el que operan bandas criminales.

A este hecho se suma el doble homicidio registrado en el sector conocido como La Tierra, donde el 23 de abril dos hombres fueron asesinados a balazos en el sector Rosa Zárate, perteneciente al Programa Vivienda Digna. Las víctimas fueron identificadas como José Jesús García Siguas de 37 años de edad y Juan Bacilio Falconi García de 50 años.

Policía investiga

Consultado por la situación, el jefe de la Región Policial Ica, general PNP Carlos Roque Palomino, evitó ofrecer detalles concretos sobre los avances en las investigaciones. En sus declaraciones, reiteró que los casos se encuentran en una etapa preliminar.

“Como ustedes saben ha habido lamentablemente una situación que son materia de investigación, estamos ya avanzando bastante con nuestra información que tenemos. Se está trabajando con operaciones especiales de Inteligencia y en los próximos días debe darnos resultados”, indicó.

Asimismo, al ser consultado por el ataque en Acomayo, indicó: “Estamos en investigación, el órgano de la comisaria de Parcona y el órgano de investigación criminal están avanzando, está muy avanzado las investigaciones ahí en coordinación con el Ministerio Publico”

Sin embargo, la falta de información específica y resultados visibles ha generado críticas. A pesar de la gravedad de los hechos, el alto mando policial insiste en que “todo está en investigación”, sin precisar detenidos.

Al ser consultado sobre la efectividad del sistema de inteligencia en la región, el general se limitó a señalar: “Estamos trabajando”.

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