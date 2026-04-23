La difusión de imágenes de cámaras de seguridad ha permitido reconstruir los momentos posteriores al ataque armado ocurrido la tarde del 21 de abril en el sector Acomayo, en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica. El hecho dejó como saldo un menor de 15 años fallecido y tres personas gravemente heridas.

Ataque criminal

Los registros captados a las 4:16 p. m. muestran los instantes en que dos sujetos, huyen a bordo de una motocicleta tras efectuar múltiples disparos. En el video se escuchan al menos siete detonaciones, lo que generó pánico entre los vecinos de la zona, quienes optaron por refugiarse en sus viviendas. De acuerdo con las imágenes, los atacantes llevaban cascos y actuaron con rapidez.

El ataque se produjo en la calle Túpac Amaru, donde, según información preliminar, los agresores dispararon directamente contra un grupo de jóvenes y un adulto que se encontraban en el lugar. La víctima mortal fue identificada como Cristofer Omar Ortiz Casiano, de 15 años, quien recibió varios impactos de bala.

En el mismo hecho resultaron heridos Giovani Jeampool Vigil Casiano, de 18 años, Ayrton Hierro Torrealva y un menor de 17 años. Todos fueron trasladados en estado crítico al Hospital Santa María del Socorro.

El ingreso de los heridos al nosocomio estuvo marcado por escenas de tensión. Familiares, alarmados por la gravedad de las víctimas, irrumpieron en el área de emergencia. La situación obligó la intervención de efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes llegaron para restablecer el orden y resguardar tanto el interior como el perímetro del hospital.

En tanto, las autoridades vienen analizando las imágenes de seguridad para identificar y ubicar a los autores del homicidio.

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