​Policías del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de San Román interceptaron dos vehículos sospechosos en la vía Puno-Ilave, luego de que sus ocupantes intentaran darse a la fuga. Tras registrar las unidades —un Volkswagen Crossfox (placa B6C-301) y un Ford (matrícula X4Q-399)—, los agentes hallaron en el asiento posterior del segundo vehículo un saco con 39 paquetes tipo ladrillo. Las pruebas de campo confirmaron que el cargamento, con un peso total de 40.816 kilogramos, dio positivo para alcaloide de cocaína.

​El operativo concluyó con la detención de tres personas, presuntos integrantes de la banda criminal autodenominada “Los Ruicos del Sur”. Además del decomiso de la sustancia ilícita y la incautación de ambos automóviles, el jefe policial del sector informó que esta intervención significó un duro golpe financiero para la organización criminal, estimando una afectación económica de aproximadamente 103 mil dólares.

​El oficial PNP destacó que este logro se suma a recientes y exitosas intervenciones en la región. Entre ellas, detalló el decomiso de 250 kilos de droga que se encontraban camuflados en el tanque de combustible de un camión abandonado en la vía Sandia-Huancané, así como el hallazgo de otros 17 paquetes de estupefacientes ocultos en el tanque de gas de un tercer vehículo intervenido días atrás.