Este sábado 6 de junio, un presunto caso de crueldad animal generó indignación en Chiclayo luego de que fueran halladas 50 colas de gatos abandonadas en la intersección de la avenida Agricultura con la calle Independencia.

Denuncia

La denuncia fue realizada por Juan Carlos Villanueva Fernández, representante de Juventud Chiclayana – Colectivo Organizacional de Protección y Bienestar Animal y Social, quien acudió junto a integrantes de la organización hasta la zona para verificar lo ocurrido.

“Queremos saber y esclarecer este tipo de hechos. Por eso nos hemos acercado a la comisaría de Campodónico para levantar un acta de constatación policial. Hay unas cámaras en la zona. Esto no puede quedar así. Basta de tanto maltrato”, señaló.

Según informó el colectivo, tras constatar el hallazgo se realizaron las diligencias correspondientes ante la Policía Nacional, incluyendo la gestión de una constatación policial y el levantamiento de un Acta de Intervención Policial, a fin de que el caso sea investigado por las autoridades competentes.

La organización exhortó a que los hechos sean esclarecidos y reiteró su compromiso con la protección y el bienestar animal.