El colmo. Una empresa inhabilitada para contratar con el Estado resultó ganadora de un proceso de adjudicación convocado por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) para la compra de combustible por casi 3 millones de soles.

Al ser advertidos de esta irregularidad, en Epsel decidieron dar marcha atrás, declarando la nulidad de la buena pro y disponiendo el inicio de un procedimiento disciplinario contra los funcionarios implicados.

Detalles

Los hechos fueron comunicados por el consultor Jorge Chávez Pita, al Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) y al propio gerente de Epsel, Eduardo Vásquez Figueroa.

Precisó que la empresa que obtuvo la buena pro es Máx Gas S.A.C., cuyos accionistas y miembros del directorio son los mismos integrantes de la Estación de Servicio San José S.A.C.

Esta última empresa se encuentra actualmente inhabilitada por el TCE debido a que presentó documentación falsa en un proceso anterior. En diciembre de 2025 se le impuso 24 meses de impedimento para contratar con el Estado, lo cual sospechosamente no fue advertido por la Sub Gerencia de Logística de Epsel.

Además, señaló que ambas empresas registran el mismo domicilio, por lo que resulta evidente que los socios de Max Gas S.A.C. son los mismos que dirigen la compañía sancionada Estación de Servicio San José S.A.C.

Frente a estos hechos, el gerente general de Epsel emitió la Resolución N° 245 - 2026 con la cual declaró de oficio la nulidad del referido procedimiento, disponiendo se retrotraiga hasta la etapa de admisión de propuestas.

De igual modo, ordenó el deslinde de responsabilidades, remitiendo copia de los actuados a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) contra los funcionarios responsables por permitir que el proceso llegara a la etapa de adjudicación sin advertir el referido impedimento.

Dato

El 14 de mayo de 2026, Epsel otorgó la buena pro a la empresa Max Gas S.A.C. por un monto de 2 millones 850 mil soles.