Una parcela piloto de cinco hectáreas será evaluada en la Irrigación Majes para probar nuevas prácticas agrícolas y mejorar el uso del agua ante el incremento de temperaturas asociado al Fenómeno El Niño. La propuesta busca generar información técnica que permita a los agricultores reducir posibles impactos en sus cultivos.

La iniciativa fue planteada por la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) durante una reunión técnica con representantes de instituciones vinculadas al sector agrario y la gestión del agua. El objetivo es implementar un espacio de prueba donde se analicen estrategias de manejo agrícola que puedan aplicarse posteriormente en otras zonas de la irrigación.

El proyecto considera la evaluación de técnicas de cultivo y medidas para optimizar el recurso hídrico, considerando los escenarios climáticos que podrían afectar la producción agrícola en los próximos meses.

En la reunión participaron representantes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), la Autoridad Local del Agua Colca-Siguas-Chivay, la Oficina Agraria de Majes y la Municipalidad Distrital de Majes, además de integrantes de la Junta de Usuarios Pampa de Majes.

Según el gerente de Desarrollo Económico y Gestión Territorial de Autodema, Juan Carlos Cahuana, el equipo técnico de la entidad elaborará recomendaciones para ayudar a los productores a enfrentar el aumento de temperatura y reducir los efectos que pueda ocasionar en sus cultivos.

Asimismo, los resultados obtenidos en la parcela demostrativa serán compartidos con los agricultores de Majes, con la finalidad de que las experiencias exitosas puedan ser replicadas en otras áreas productivas.

Durante el encuentro también se acordó recopilar información del Plan de Cultivo y Riego, el Plan de Aprovechamiento y Disponibilidad Hídrica, así como reportes meteorológicos que servirán para definir las medidas preventivas.

Los integrantes del grupo de trabajo volverán a reunirse el próximo 10 de agosto para revisar la información recopilada y establecer las acciones que formarán parte de la estrategia frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño en la Irrigación Majes.