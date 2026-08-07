La presencia de oleajes anómalos en el litoral sur del país, que incluye las costas de Arequipa, Moquegua y Tacna, se registra desde hoy viernes 7 hasta el martes 11 de agosto, según informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

El fenómeno tendrá mayor incidencia en las playas abiertas o semiabiertas con orientación hacia el suroeste, donde las condiciones del mar podrían generar riesgos para pescadores, bañistas y personas que realizan actividades recreativas o deportivas en la zona costera.

En el litoral sur, la Marina reportó la persistencia de oleaje ligero, situación que podría afectar principalmente las actividades pesqueras y la presencia de visitantes en las playas.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar acercarse a rompeolas o zonas donde el oleaje pueda generar peligro, así como mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones marítimas.

También se pidió a las familias que viven cerca al borde costero adoptar medidas preventivas, como colocar barreras con sacos de arena u otros elementos que reduzcan el ingreso de agua en caso de presentarse mayor intensidad del oleaje.

Para quienes realizan actividades en el mar, se recomendó suspender labores portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas si las condiciones no son seguras. En caso de salir al mar, los tripulantes deben asegurar correctamente sus embarcaciones y utilizar siempre chaleco salvavidas.

La Marina exhortó a la población a tomar precauciones durante los próximos días y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar accidentes en el litoral.