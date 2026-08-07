El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, cuestionó el pedido fiscal de nueve años y cuatro meses de prisión en su contra por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica.

La investigación se relaciona con un documento elaborado durante un trámite vinculado a un inmueble de su familia.

Colchado explicó que, tras el fallecimiento de su padre en 2020, inició junto con sus hermanos los procedimientos de sucesión intestada y de otorgamiento de un poder especial para que su madre pudiera administrar y renovar el alquiler del inmueble.

“Cuando se hace la sucesión, recién ingreso como copropietario a finales de 2020. Lo que sucede es que al fallecer mi padre se hace la sucesión intestada a finales de 2020, me toca algo del 10 % y solicitan que se firme el contrato a mi mama para renovar el alquiler. Nosotros (los hermanos) dijimos: ‘Si es casa de mi mamá y mi padre, que ella continúe’. Se hace la sucesión intestada y luego se hace el poder especial, en ese trámite que se hace yo jamás oculto que soy policía”, expresó para RPP..

El legislador señaló que el documento de poder especial, otorgado el 30 de abril de 2021, registró a los cuatro hermanos como “independientes”, aunque él era coronel de la Policía Nacional y ejercía como jefe de la Región Policial Lambayeque.

“Los cuatro hermanos salimos independientes, incluso mi hermana que es discapacitada figura como independiente. Se firma y se hace el trámite respectivo. Como yo, si quiero engañar a la Policía, yo voy a firmar un contrato ocultándome, es algo totalmente contradictorio que lamentablemente la fiscalía lo ha tomado así”, replicó.



