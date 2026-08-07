La bancada del Partido Cívico Obras de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley para frenar la reelección encubierta de alcaldes provinciales y distritales.

La iniciativa legislativa busca garantizar la prohibición constitucional de la reelección inmediata de alcaldes, y precisar los alcances de esta restricción.

“La legislación electoral vigente no contiene una regla expresa que impida al alcalde saliente, impedido de reelegirse, integrar la lista de candidatos a regidores de la misma circunscripción”, reza el documento que tiene como autor principal al diputado Víctor Piñán Mamani y cuenta con diez coautores.