Norma Huamán Roque, se aferra al retrato de su “Ñañita”, Mayly Vivas Huaman (21), la última de 4 hermanos quien falleció por un impacto de bala en la cabeza. El gatillo fue apretado por su enamorado Yerik Grover Laurente Huarcaya (23), de Pichanaqui. El terrible hecho sucedió en Jerome, Idaho (Estados Unidos).

Según los oficiales norteamericanos, Yerik Laurente habría contado que se le escapó un tiro mientras limpiaba el arma de fuego; sin embargo, las investigaciones revelan que Mayli puso su brazo para evitar el disparo que perforó la mano e ingresó a su cabeza.

La última vez que Mayli se comunicó con su madre Noemí, le dijo: “mamá estoy triste, quiero volver al Perú. La persona que te conté ya fue, me engañó”, es lo que comentó a las 7:45 de la noche del 21 de julio; dos horas después, la jovencita que anhelaba terminar sus estudios de enfermería, recibió un balazo de su pareja con el que estaba hace 2 meses.

Mayli estaba en el sexto semestre de enfermería en Huancayo, cuando en mayo del 2024 decide viajar a Estados Unidos, ayer regresó a su natal Concepción en Junín en un ataúd blanco. Noemí Huamán viajó a Estados Unidos y alcanzó a despedirse de su “Ñaña”, los médicos no daban esperanzas y desconectaron el ventilador.

Hasta el último suspiro de su hija, Noemí no soltó su mano. “Quiero justicia, que el acusado pague por lo que hizo”, dijo sollozando. Asimismo, se conoció que Yerik Laurente sigue detenido por los delitos de ocultamiento de evidencias, tenencia de arma y homicidio.