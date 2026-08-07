El empresario Jorge Luis Avendaño Ontaneda (29), conocido como “Coco”, fue secuestrado la mañana del jueves cuando se desplazaba por el centro poblado de Mallaritos, en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana. Horas después, su cuerpo fue hallado con múltiples impactos de bala en una trocha carrozable del sector Curumuy, en la región Piura.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima fue interceptada por un grupo de delincuentes mientras transitaba por la carretera. El hecho movilizó a sus familiares y a efectivos de la Policía Nacional, quienes iniciaron un operativo para ubicar al empresario y dar con el paradero de los responsables.

Durante las diligencias, agentes del Serenazgo del distrito de Veintiséis de Octubre localizaron un vehículo completamente calcinado en el último paradero de Guadalupe, al final de la avenida Grau. Según la información preliminar, esa unidad habría sido utilizada por los delincuentes durante el secuestro.

Minutos después, las autoridades recibieron el reporte del hallazgo del cuerpo de un hombre en una trocha del sector Curumuy. Peritos de Criminalística y agentes de la Policía Nacional confirmaron que se trataba de Jorge Luis Avendaño Ontaneda, quien presentaba cuatro impactos de bala.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para reconstruir la ruta seguida por los secuestradores, establecer el móvil del crimen e identificar a los autores de este asesinato, que ha causado conmoción en Sullana y en toda la región Piura.