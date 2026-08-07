Las ollas comunes de Arequipa recién recibirán el arroz pendiente tras siete meses de retraso, luego de que la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) adjudicara la compra del producto. La entrega está proyectada para este mes, una vez terminen los procedimientos de contratación y distribución.

Por su parte, el gerente de Desarrollo Social de la MPA, Franco Navarro Rondón, informó que la buena pro ya fue otorgada y actualmente se encuentra en la etapa de consentimiento. Además, precisó que, concluido ese proceso, el proveedor tendrá un plazo de tres días para internar el arroz al almacén

El funcionario explicó que actualmente se busca regularizar una distribución que debió iniciarse en enero de este año con la gestión del exalcalde Víctor Hugo Rivera. Además, indicó que el expediente para la adquisición de los alimentos no fue elaborado oportunamente, por lo que heredaron una demora que ahora intentan

Navarro señaló que durante julio la comuna entregó ollas y aceite vegetal a más de 80 entidades y 215 comedores populares de la provincia. Asimismo, indicó que la siguiente distribución comprenderá arroz, conservas y lentejas para completar el abastecimiento de estas organizaciones.