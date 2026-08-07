De los más de mil 600 colegios que existen en toda la región Arequipa, solo 87 entre públicos y privados, fueron intervenidos por la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa), para la vacunación contra el sarampión, así lo manifestó Rusbel Begazo, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Arequipa.

Con el próximo retorno a clases de los más de 150 mil estudiantes del sector privado, se espera que la tasa de vacunación aumente para evitar mayor cantidad de casos de sarampión, recordando que la cobertura actual apenas representa el 4% de la población escolar regional.

“Se han intervenido en algunos distritos donde aparentemente había sospecha. Lo que nos dice el índice de contagio es que cada persona contagia a 18”, manifestó con suma preocupación.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTINUARÁ

Begazo añadió que la Geresa informó que a partir del 10 de agosto se retomarán las jornadas de vacunación en 17 distritos de la provincia de Arequipa, cubriendo aquellos con mayor población, como lo son Cerro Colorado, Paucarpata, Cayma y el Cercado.

El representante de los colegios privados también informó que algunos padres “antivacuna” presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la Geresa debido a las jornadas de vacunación que se estaban realizando en los colegios.

“No podemos cerrar nosotros las puertas, al contrario, debemos dar todas las facilidades, porque finalmente es el padre el que decide si su hijo se vacuna o no”, expresó sobre esta situación que se dio en Cerro Colorado, quienes afirman que las vacunas no cuentan con la aprobación científica, una situación que recuerda a la pandemia de la Covid-19.

Cabe señalar que el barrido que realiza el personal de salud está dirigido a personas de 6 a 29 años, incluyendo a los docentes que se encuentren en ese rango de edad.