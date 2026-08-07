En una reunión de articulación que contó con la presencia de representantes del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, el Colegio de Ingenieros y otras autoridades locales, se definieron las primeras acciones para hacer frente a la amenaza de un fenómeno El Niño de gran magnitud en la región Piura. El objetivo principal de estas coordinaciones es acelerar la promulgación de decretos de urgencia y la ampliación del canal Chutuque para evitar inundaciones.

Durante la jornada, la vocera y senadora Karla Schaefer enfatizó la urgencia de agilizar los marcos legales para destrabar la actuación de las entidades públicas y de esta manera permitan dotar de competencias y presupuesto a los sectores clave para ejecutar obras de mitigación en el cauce del río Piura.

“Nosotros vamos a llevar toda la información a Lima, para que el Midagri y el Ministerio de Defensa puedan hacer los decretos de urgencia de la articulación para los convenios y que pueda tener esa flexibilidad que a veces nos amarra de manos de las competencias (...) para comenzar a atacar todos los puntos importantes que tenemos que trabajar para poder defender a nuestra ciudad de una inundación”, afirmó Schaefer.

Dijo que frente a las alertas de la NOAA y el ENFEN sobre caudales que superan la capacidad de los cauces, la prioridad técnica es preparar a la ciudad a corto plazo para resistir volúmenes de agua críticos. “La idea es poder soportar mínimo 3,000 m³ en la ciudad para poder mitigar una posible inundación”, señaló la senadora.

Respecto a la salida definitiva del río Piura hacia el mar, la senadora aclaró que la infraestructura no podrá concretarse este año debido a las restricciones temporales, aunque sí figura en los planes integrales a largo plazo. “En estos momentos, la salida al mar es algo imposible de poder lograr. (...) pero el plan maestro está socializando con las actividades que se desarrollan en Sechura. Sí tiene una salida al mar por lugar adecuado”, insistió.

Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros, Manuel Asmat, precisó que las alternativas viables a ejecutar a corto plazo se encuentra la habilitación de un canal guía y la intervención en sectores críticos como Chutuque, utilizando material explosivo para ensanchar el paso del agua y reutilizar las rocas generadas en la construcción de defensas ribereñas para el Bajo Piura. Sin embargo, advirtió que los trabajos de excavación deberán ejecutarse con extrema cautela para no desestabilizar las estructuras existentes. Se pretende ampliar 200 metros.

“Básicamente es guiar el río por un canal central, pero ahí viene una preocupación que no habíamos mapeado antes, mucho cuidado con el momento que hagan el canal guía de no pegar mucho las excavaciones a las defensas ribereñas. Entonces es un punto también para tener en cuenta porque, como mencionaban, no se ha hecho la evaluación completa”, dijo.