El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hizo una excepción y permitió que el partido político Alianza Regional por el Perú inscribiera su lista a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

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De esta manera ya no son 15 los partidos políticos y movimientos regionales que competirán por el sillón edil de Trujillo, sino 16.

La plancha de Alianza Regional por el Perú la encabeza el abogado Alfredo Galindo Peralta, quien en las elecciones del pasado 12 de abril postuló sin éxito al cargo de diputado por el partido político Unidad Nacional.

LOS HECHOS

De acuerdo con el cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el 16 de junio de 2026 vencía el plazo para la inscripción de las fórmulas y listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE), a fin de participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Sin embargo, en entrevista con Correo, Alfredo Galindo contó que esa fecha no logró inscribir su lista completa debido a que el sistema del JNE se bloqueó.

“Solo logré ingresar 10 de mi lista y seis se quedaron en el aire. Se cerró la inscripción y me dejaron fuera, pero opté por presentar una reconsideración al Jurado Especial de Trujillo (JEE) Trujillo alegando que no se había tratado de un tema del partido, sino del sistema. Sin embargo, lo declararon improcedente y fue entonces que apelamos al JNE y nos han dado la razón, declararon fundado mi reclamo”, explicó el candidato.

Los partidos que postulan a la MPT son Podemos Perú, Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular y Renovación Popular Perú.

También figuran: Visión Perú, Partido Patriótico del Perú, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Somos Perú y Fuerza Popular.

Completan Avanza País-Partido de Integración Social, Apra, Fe en el Perú, Un Camino Diferente, Primero la Gente-Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso,Cooperación, así como Verdad y Honradez.