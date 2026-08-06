Brandy Ramos Rodríguez, candidata al cargo de regidora de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) en la lista de Alianza para el Progreso (APP), que es lidera por Mario Reyna Rodríguez, presentó su renuncia a participar en el proceso de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre.

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El documento fue ingresado el último miércoles al Jurado Especial Electoral (JEE) Trujillo y hace hincapié en el hecho de que su “renuncia es irrevocable”.

Ramos, quien es abogada de profesión, no menciona qué razones la motivaron a tomar tal decisión.

Correo se contactó con Mario Reyna y sobre el particular dijo que Brandy Ramos ocupaba el número 15 de su lista y que presume que tiene actividades pendientes por atender, por eso dio un paso al costado.

Según la hoja de vida de la renunciante, no ocupó cargos partidarios ni públicos de elección popular anteriormente. Además, trabajó en la MPT en el área de Registro y Digitalación de Documentos.