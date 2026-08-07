La transferencia del Proyecto Especial Majes Siguas al Gobierno central cumplió dos años en julio, Sin embargo, los avances respecto a ello aparentan ser nulos en la perspectiva del exgerente de Autodema, el ingeniero agrícola Isaac Martínez González.

¿Qué sensaciones existen a dos años de transferido el proyecto? Acordémonos que la Adenda 13 se firmó el 12 de julio del año 2022, hace 4 años. Pero, ¿qué ganamos o qué se ganó con la firma de la Adenda 13 si no se cumplió lo que decía? Y eso precisamente dio origen ya a todo el proceso legal que hay de Cobra contra el Gobierno Regional de Arequipa y viceversa. Se pensó, al menos yo tenía muchas esperanzas, yo que conozco el proyecto Majes y he trabajado tanto tiempo, que con este gobernador se iba a avanzar con el proyecto Majes con la segunda etapa, pero todo fue un desastre. Tuvo miedo de asumir tremenda responsabilidad; en ese caso no hubiese postulado a gobernador, si se asusta de las responsabilidades.

Cuando se transfirió el proyecto, se dio un cronograma que podría extenderse hasta el 2030 ¿siente que se está yendo al ritmo esperado? Realmente el tiempo que demoran estos arbitrajes internacionales es hasta impredecible. Chavimochic demoró 7 años. Ahora, en el caso de la solución que dieron al arbitraje, muchas de esas decisiones fueron a favor del proyecto Chavimochic porque se trataba de Odebrecht. En cambio, ahora ya no es Odebrecht, es Cobra. Por una cuestión elemental le digo, una causal por la que debe perder el Gobierno Regional, en este caso el Midagri, es por lo que no hubo libre disponibilidad del terreno.

¿Las acciones del Gobierno Regional fueron las correctas? Ha debido el Gobierno Regional tratar de tener un acercamiento con el concesionario, pero lamentablemente usted sabe, apenas entró (Rohel) Sánchez se fue a la televisión de Lima por todos los medios a nivel nacional a decir que Cobra era un tal por cual, inclusive manifestaba que se le había pagado de más, cuando si eso fuera verdad, ¿quién tiene la culpa? El Gobierno Regional, ¿por qué le pagó de más? Acordémonos que ha habido una supervisión altamente especializada y no se paga un real si es que no hay aprobación de la supervisión.

El proyecto pasó a la modalidad de Gobierno a Gobierno con el Estado japonés ¿Este ha sido un buen acierto de parte del Gobierno? Eso es importante porque hay mucha confusión. Lo que está haciendo Nippon, Nippon es la empresa que está haciendo, elaborando los términos de referencia para hacer una convocatoria para la empresa que haga la evaluación y posiblemente la siguiente ejecución de la rehabilitación del Sistema de Aducción, al que se le llama la puesta a punto. Entonces la Nippon no va a hacer ninguna obra, solamente ha elaborado los términos de referencia, y ya ha habido el concurso, inclusive creo que no hay un ganador porque ha habido algunas observaciones, algunos reclamos en el proceso.

¿Cree que se están cumpliendo los plazos que se fijó el Midagri? Lamentablemente no se ha cumplido, no se ha cumplido del todo. ¿Y por qué no se ha cumplido del todo? Regresamos a lo mismo, porque hay gente ineficiente en el Gobierno Regional que no conoce el tema. Esto debe tratarlo gente que es especialista y no simplemente sacudirse y decir “se lo pasé al Midagri”.