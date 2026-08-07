La salida de Betssy Chávez rumbo a México fue confirmada por el canciller Carlos Espá, quien informó que la exjefa del Gabinete abandonó el Grupo Aéreo N.° 8 alrededor de la medianoche, tras recibir el salvoconducto otorgado por el Gobierno peruano.

En declaraciones a Canal N, el ministro de Relaciones Exteriores explicó que el traslado se realizó bajo medidas de seguridad y con la participación de la Cancillería, los ministerios de Defensa e Interior, las autoridades mexicanas y el Gobierno de Brasil, que representaba los intereses de México en el Perú.

Espá señaló que el salvoconducto fue concedido en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Perú mediante la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954.

El canciller sostuvo además que “no existe persecución política” y que en el país se respetan el Estado de derecho, la separación de poderes y las garantías del debido proceso.

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Carlos Espá, canciller: La señora Betssy Chávez salió del Grupo 8 alrededor de la medianoche, hicimos las coordinaciones con la mayor confidencialidad posible



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