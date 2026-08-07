Las organizaciones políticas y los candidatos inscritos para las Elecciones Generales 2026 tendrán hasta el 24 de agosto para presentar, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el segundo informe de aportes, ingresos y gastos de campaña.

La obligación alcanza a 37 partidos políticos y a 7,378 candidatos o sus responsables de campaña.

La información deberá comprender las actividades económico-financieras realizadas entre el 14 de marzo y el 1 de agosto de este año, y pueden presentarlo en el portal Claridad.